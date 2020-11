PS5: il supporto per il refresh rate variabile arriverà in futuro

La nuova ammiraglia di casa Sony, PS5, è arrivata pochissimi giorni fa in tutto il mondo. Tuttavia, la console ancora non dispone di tutte le opzioni che gli utenti possano desiderare. Ma non demordete, perché la società giapponese ha già pensato a tutto! Nelle FAQ ufficiali di PlayStation 5, viene infatti specificato che il supporto al refresh rate variabile verrà aggiunto con un update in futuro.

Sfortunatamente, non è ancora stata rivelata una data stimata entro quando PS5 otterrà la nuova scelta di personalizzazione per gli hertz. Questi ultimi, ricordiamo che possono arrivare fino a 120 grazie al nuovo input video HDMI 2.1. Ovviamente, solo chi ha una TV adatta può fruire di tutte le performance della next-gen.