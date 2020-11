Call of Duty Mobile potrebbe arrivare in Cina a dicembre

A quanto pare, il celebre titolo per dispositivi mobile Call of Duty Mobile potrebbe arrivare anche in Cina nel mese di dicembre. La news è arrivata direttamente dall’account Twitter di Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Games.

Nonostante Call of Duty Mobile fosse uscito il 1 ottobre dello scorso anno in tutti gli altri Paesi, lo Stato asiatico ha dato la sua approvazione soltanto pochi mesi fa. Questa non è la prima volta che accade una cosa simile: anche il famoso PUBG Mobile dovette subire un lungo processo di adattamento per essere reso pubblico anche per i giocatori cinesi.

Call of Duty Mobile will receive its official launch in Mainland China this December, after recently completing its final test

The game, which is developed by Tencent, released overseas last year and has been a huge success for them & Activision

50m+ pre-registrations in China pic.twitter.com/9xGzayPKxl

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 20, 2020