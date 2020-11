Horizon Zero Dawn: la versione PC arriverà su GOG il 24 novembre

Secondo quanto riportato dall’account Twitter ufficiale della nota piattaforma digitale dedicata ai videogiochi, GOG, la versione per PC di Horizon Zero Dawn arriverà anche nel loro sistema a partire dal 24 novembre. Ricordiamo che il titolo è uscito inizialmente solo su Steam e l’Epic Games Store, ma a quanto pare Sony ha deciso di espandere la sua disponibilità.

Una scelta sicuramente peculiare, quella di includere Horizon Zero Dawn sull’innovativo database, proprio perchè in quest’ultimo figurano per la maggior parte dei videogiochi dalla portata minore. Tuttavia, questa sarà un’altra scusa per provare una delle creazioni più acclamate della scorsa generazione di console.

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition is coming to https://t.co/TiMFdAcy7Z on Nov 24 with a full GOG GALAXY 2.0 features support

Unravel the mysteries of a future Earth & explore a stunning open world in this award-winning action RPG!

https://t.co/VgpyJ4qo4Z

