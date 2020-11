WildTurtle si è unito ai CLG

Nel corso degli anni, WildTurtle ha affrontato i CLG sempre da rivale, essendo stato un mebro del roster di vari team partecipanti alla LCS. Tuttavia, pare che il giocatore abbia ora deciso di entrare a far parte del team, iniziando una nuova avventura professionale.

L’annuncio dell’arrivo di WildTurtle è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della sua nuova organizzazione. Quest’ultima, al momento della sua presentazione, ha anche deciso di fare una simpatica citazione al celebre Animal Crossing, di Nintendo. All’interno del post è possibile visionare un’intervista fatta al nuovo innesto per la prossima stagione competitiva di League of Legends.

Fished right out of @FlyQuest's island.

TA-DAAA 🐢

Welcome to CLG @WildTurtle.

Full Interview: https://t.co/kb5veasZxd pic.twitter.com/6K2ix5vWWX

— CLG (@clgaming) November 20, 2020