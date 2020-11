Genshin Impact: pubblicato un nuovo codice per ottenere Prismogemme gratuite

Lo sviluppatore miHoYo ha preso d’assalto il mondo dei giochi con il suo titolo di successo, Genshin Impact . Il MMORPG free-to-play è un gioco in stile gacha mobile, sebbene sia disponibile su PC / PS4, e recentemente ha ricevuto un massiccio aggiornamento alla versione 1.1. Una delle cose per cui Genshin Impact è diventato famoso è la sua relativa compatibilità con il budget. Oltre ad essere un gioco free-to-play, il titolo sembra essere stato realizzato da sviluppatori con un debole per regalare abbondanti chicche di gioco, qualcosa che è stato recentemente confermato ancora una volta. . Gli sviluppatori del gioco sono noti per per pubblicare i codici promozionali tramite i social media e il proprio sito Web, mentre a volte riattivano anche i vecchi codici, quindi questa nuova promozione non sorprende i veterani del gioco. I giocatori che riscattano il nuovo codice riceveranno un modesto regalo di 50 Prismogemme. Queste gemme possono essere utilizzate per desiderare nuovi personaggi e armi in Genshin Impact o per aggiornare la resina originale usata per richiedere il bottino dai domini, ma indipendentemente dall’uso, i giocatori possono riscattarli con il seguente codice:

GOLNXLAKC58 – Riscatta il codice Prismogemme qui.

Il codice promozionale può essere inserito sul sito web ufficiale di miHoYo per il gioco, utilizzando il link Riscatta codice che si trova nell’angolo in alto a destra. I giocatori dovranno semplicemente accedere al proprio account miHoYo, selezionare un personaggio e inserire il codice corretto. Sebbene i precedenti codici promozionali Genshin Impact differissero in base alla regione o alla piattaforma, questo codice sembra funzionare per i giocatori di tutte le regioni e piattaforme. Una volta riscattato il codice, i viaggiatori riceveranno Prismogemme gratuiti nella posta in arrivo di Paimon. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC e PS4 ed è attualmente in sviluppo per Switch.