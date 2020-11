VALORANT: agenti da rielaborare e Battle Royale

VALORANT è uno dei giochi di tiro più versatili sul mercato grazie alla sua ampia varietà di agenti. Il rilascio completo del gioco è uscito solo da cinque mesi, ma ci sono già 13 agenti tra cui scegliere quando si tratta di gioco sia casuale che competitivo.

Non solo, ma proprio come MOBA League of Legends di Riot Games, lo sviluppatore intende rilasciare regolarmente nuovi agenti man mano che il gioco cresce. Ci sono molte lodi per Riot Games da parte dei fan che sono anche felici per la maggior parte degli agenti e per lo stile di gioco molto dinamico. Altri invece hanno anche chiesto dei nerf per Jett e Breach su base settimanale.

Molto spesso però, i campioni non ricevono solo nerf e buff ma anche rielaborazioni drammatiche come per il caso di Akali in League of Legends. Non è insolito pensare che quindi Riot Games possa fare lo stesso discorso per VALORANT, ma vogliamo comunque elencarvi tre agenti che dovrebbero ricevere una rielaborazione.

REYNA

Reyna è uno degli agenti più polari del gioco, o la ami o la odi. Alcuni giocatori eccezionali sono riusciti a farla lavorare nel gioco competitivo, ma se conosci qualcosa della scena europea, noterai che raramente fa un’apparizione e Adil ” ScreaM ” Benrlitom del Team Liquid è praticamente l’unico giocatore professionista che sblocca il suo massimo potenziale.

Come Jett, Reyna è un’agente molto egoista, mentre il suo flash è decisamente utile nel gioco di squadra, il resto delle sue abilità avvantaggia esclusivamente se stessa. Jett, d’altra parte, ha almeno dei fumi con cui lavorare e i suoi scatti e la corrente ascensionale sono un ottimo modo per trasmettere informazioni ai suoi compagni di squadra. Tutto ciò che abbiamo visto nel gioco ci dice che VALORANT è un gioco che favorisce il lavoro di squadra e composizioni in grado di estrarre o limitare le informazioni; quindi, in molti casi, Reyna è quasi totalmente inutile.

Mentre alcuni giocatori adorano usare Reyna in coda da solista perché l’elemento del lavoro di squadra entra in gioco molto meno, se hai una brutta partita con un agente come Reyna, diventi praticamente inutile per la tua squadra. È un agente ad alto rischio e ad alta ricompensa, ma il rischio è molto, molto più alto della ricompensa, ed è a causa di questo squilibrio che la rende uno degli agenti che richiede assolutamente una rilavorazione.

L’unica cosa che probabilmente non richiede una rielaborazione, tuttavia, è il suo flash. Essere in grado di sparare e distruggere i suoi flash significa che non è qualcosa che è impossibile da affrontare a differenza dei tre flash di Breach, quindi modificare le sue altre abilità sarebbe la priorità.

VIPER

Viper probabilmente è l’ agente più dimenticato di VALORANT , mentre è molto popolare nella scena competitiva nordamericana, FPX è stato l’unico top team che ha avuto successo con lei in Europa. A questo punto, sembra che qualsiasi squadra che sceglie di interpretare Viper in una composizione sia considerata eccentrica, con un grande cervello o semplicemente correndo un rischio enorme. Per non parlare, Viper non è davvero un agente che lavora in coda da solista perché i suoi fumi e il suo muro hanno naturalmente bisogno di un alto livello di comunicazione, che è un lancio di monete completo quando si tratta di macinare con estranei come giocatore occasionale.

A differenza di Omen e Brimstone, gli altri due agenti che usano del fumo, il fumo di Viper non può essere posizionato su una mappa incrociata a piacimento, i giocatori devono conoscere determinate formazioni per poter ottenere fumi unidirezionali e devono essere nelle immediate vicinanze per eseguirli. Quindi, come agente di supporto, è molto impegnativa da giocare ed è molto più inferiore rispetto agli altri supporti nel gioco.

Quasi tutti gli agenti nel gioco portano un vantaggio alla squadra quando usano la loro ulti: Sage è in grado di rianimare il suo compagno di squadra, Cypher può rivelare le posizioni dei suoi nemici e sia a Raze che a Jett sono spesso garantite uccisioni quando le loro ultime vengono attivate. Viper d’altra parte, a volte può anche essere uno svantaggio da usare ed è altamente situazionale, il che non è qualcosa che vuoi in un definitivo, specialmente se dai un’occhiata a quanto sono preziose le ulti degli altri agenti.

Tuttavia, Viper ha le sue stranezze e sfumature, che porta un livello di creatività a certe mappe e composizioni di squadra, quindi a differenza di Reyna, non ha necessariamente bisogno di una completa rielaborazione. La sua ulti ha sicuramente bisogno di cambiare in qualche modo, ma un rinnovamento o un restyling di alcune delle sue altre abilità potrebbe sicuramente elevarla e aggiungere più equilibrio al gioco.

BRIMSTONE

Ora questo è un approccio diverso a Reyna e Viper. Brimstone è senza dubbio uno degli agenti più utili e popolari del gioco, ma negli ultimi tempi è caduto secondo a Omen nel gioco competitivo. In molti modi, Brimstone può essere più utile e affidabile di Omen e sarebbe considerato come il tuo agente preferito, ma potrebbe sicuramente esserci un modo per migliorarlo in modo da dare ai giocatori più scelte quando si tratta di quale agente del fumo usare .

I suoi fumi, Molotov e Ultimate sono tutti incredibilmente potenti, ma lo Stim Beacon ha probabilmente bisogno di una rielaborazione. Nel tentativo di elevare Breach, Riot gli ha dato tre flash invece di due, il che significa che è assolutamente indispensabile su alcune mappe e se vogliono contrastare e sfidare quanto sia popolare Omen, devono dare a Brimstone qualcosa di più allettante del suo fumo e mollies. Sebbene il suo Stim Beacon possa essere utile, non è abbastanza d’impatto per aiutare l’agente a distinguersi, ed è sicuramente una delle abilità più superflue dell’intero gioco.

Quindi, per essere in grado di migliorare Brimstone e anche di ravvivare le composizioni di squadra, rielaborare completamente il suo Stim Beacon potrebbe fare il trucco. Ci sono anche alcune possibilità quando si tratta di come sostituire lo Stim Beacon, qualcosa come il globo lento di Sage potrebbe davvero cambiare le cose per Brimstone, e questo è solo un possibile cambiamento tra tanti. È difficile giustificare il potenziamento delle abilità di Brimstone, quindi una rielaborazione potrebbe essere un modo più sensato per spingerlo a giocare di alto livello.

Ma VALORANT avrà il suo battle royale?

Oltre a queste possibili rielaborazioni, non dimentichiamo che VALORANT è in continuo aggiornamento, il che prevede anche delle aggiunte. Una di queste è una modalità Battle Royale. Sebbene VALORANT sia uno sparatutto tattico basato su eroi 5v5, potrebbe esserci spazio per un BR nel futuro del gioco. Le prove a favore e contro questo sentimento sono speculative, ma sollevano alcuni punti molto interessanti da considerare.

La popolarità dei Battle Royale

La prima di queste considerazioni è la popolarità dei giochi Battle Royale. Fortnite è la forza dominante del mondo BR, che vanta 250 milioni di giocatori registrati e non sembra rallentare tanto presto. Apex Legends è un altro Battle Royale che è entrato in scena nel febbraio 2019 e ha subito un’ascesa vertiginosa.

A partire da ottobre 2019, Apex Legends aveva segnalato 70 milioni di giocatori. Sarebbe pazzesco da parte di Riot Games perdere una fascia demografica così ampia con VALORANT , soprattutto se il gioco spinge su console e non solo su PC.

Michael Pachter, amministratore delegato della ricerca azionaria di Wedbush Securities, ha affermato che il gioco mirava a sfidare ” Fortnite ” come qualsiasi altro gioco, nonostante non sia nel genere Battle Royale, in quanto è free-to-play.

Pachter alla CNBC, ha affermato:

Fortnite è probabilmente il più grande perdente, ma c’è spazio per far crescere il pubblico in generale.

La più grande minaccia per una modalità Battle Royale aggiunta a VALORANT è la sua specifica ad alte prestazioni.

VALORANT ha 128 server tick per garantire precisione e prestazioni fluide, il che ottimizza i giochi per un numero inferiore di giocatori. Per i server che devono ospitare molti giocatori, viene implementata una percentuale di tick inferiore. Fortnite in genere funziona a 20 tick, il che spiega alcuni casi in cui colpire un giocatore nemico non sembra registrarsi. Percentuali di tick più elevate significano indicatori di successo più precisi, che possono causare un enorme stress a un server che sta cercando di gestirlo insieme a un gran numero di giocatori per partita.

Man mano che vengono aggiunti sempre più nuovi contenuti a VALORANT , potremmo ottenere la risposta a questa domanda scottante prima di quanto pensiamo. Quindi non temete, probabilmente un Battle Royale targato Riot, potrebbe essere molto vicino.