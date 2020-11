Genshin Impact: il Developer della MiHoYo denuncia i leaker della beta closed

Il Developer di videogiochi cinese miHoYo ha finalmente rilasciato una dichiarazione in merito alla fuga di notizie riguardante la versione 1.2 di Genshin Impact che si è verificata nel closed beta test: sebbene non sia la prima perdita di Genshin Impact che si è verificata dal lancio del gioco a settembre, potrebbe certamente essere l’ultima, considerando che questa volta, miHoYo è pronto per intraprendere un’azione legale contro i leaker. Puoi trovare l’annuncio della MiHoYo sulla pagina ufficiale di Facebook. Genshin Impact , l’action RPG free-to-play di MiHoYo, ha riscosso un enorme successo sin dal suo lancio due mesi fa. Secondo Daniel Ahmad, di Industry Insider, il gioco ha incassato oltre $ 100 milioni nelle prime due settimane, consolidando così la sua eredità come il nuovo IP di maggior successo di uno sviluppatore cinese. Nel frattempo, miHoYo ha lavorato duramente per fornire aggiornamenti frequenti e significativi per il gioco con una road map che si estende fino a febbraio 2021. Mentre la versione 1.1 per Genshin Impact ha aggiunto quattro nuovi personaggi giocabili come Zhongli, Childe, Xinyan e Diona, la versione 1.2 è impostata per aggiungere una località completamente nuova chiamata Dragonspine il 23 dicembre.

La nuova fuga di notizie avvenuta dal closed test beta ha anche rivelato otto nuovi personaggi che verranno aggiunti nel prossimo aggiornamento. Come previsto, MiHoYo non ha preso molto bene questa fuga di notizie e ora ha pianificato di intraprendere un’azione legale contro i leaker: ha rintracciato informazioni parziali di due giocatori che sono presumibilmente responsabili di questa perdita. miHoYo ha inoltre spiegato che comprende le aspettative dei giocatori per i contenuti futuri: ma il contenuto trapelato è ancora in sviluppo, il che significa che vedere tali contenuti potrebbe essere fuorviante per i suoi fan poiché le cose possono sempre cambiare, inoltre miHoYo ha incoraggiato i giocatori di Genshin Impact ad attenersi alle fonti ufficiali per informazioni future, poiché raddoppia i suoi sforzi per combattere qualsiasi forma di leak. Genshin Impact è ora disponibile su PC, PS4, PS5, dispositivi Android e iOS, con una versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.