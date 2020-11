What The Golf: disponibile l’aggiornamento Snowtime

Da qualche ora è disponibile il nuovo aggiornamento Snowtime su What The Golf, particolare e un po’ bizzarro titolo arcade/golfistico sviluppato da Triband. Come può far intuire il nome, questo update è a tema invernale, in vista della stagione più fredda dell’anno. Al momento è disponibile su Apple Arcade, per poi arrivare anche su PC (Steam e Epic Games Store). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sulla pagina Apple Arcade di What The Golf potete leggere le novità arrivate con questo aggiornamento invernale.