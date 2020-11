Zoids Wild Infinity Blast: pubblicato il filmato iniziale

Oggi Takara Tomy ha rilasciato un nuovo trailer di Zoids Wild Infinity Blast, il prossimo gioco del franchise dei mecha con forme animali in arrivo in Giappone. Dopo il gameplay trailer di qualche giorno fa, è ora il turno del filmato d’apertura cinematografico, con quasi due minuti di combattimenti spettacolari per gli amanti degli Zoids.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in Giappone dal 26 novembre su Nintendo Switch. Ancora non è stata annunciata una data per il mercato occidentale.

Caratteristiche principali

– Zoids Wild: Infinity Blast include una nuova funzione Modifica, che ti consente di personalizzare il tuo Zoids. Modifica liberamente il tuo mech con oltre 150 armi e più di 50 variazioni di colore. Mescola e abbina azioni selvagge e dai anche al tuo Zoids un nome! Crea un Zoids originale tutto tuo! Esilaranti battaglie tra forme di vita mech – Scintille voleranno tra Zoids unici in battaglie violente e intense! Determina la tua strategia e combatti con il tuo mech modificato. Poiché le sorti della battaglia possono trasformarsi in una mossa con un attacco finale Esplosione finale, il vincitore è davvero sconosciuto fino alla fine. Vivi le emozionanti ed esilaranti battaglie di Zoids!