La next gen Sony è arrivata, da un paio di giorni anche qui in Italia. PlayStation 5 ha trovato un paio di testimonial d’eccezione, Rick e Morty, per pubblicizzare la nuova console.

Il breve spot, in pieno stile dello show di Adult Swim, mostra nonno e nipote a dover pubblicizzare a modo loro la nuova console Sony, e sembra che per farlo abbiano anche guadagnato abbastanza… per il resto, buona visione qua sotto!