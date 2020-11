Titanfall Deluxe Edition è disponibile su Steam

A sei anni dalla sua uscita sul mercato, uno dei first-person shooter più popolari è pronto a tornare su PC grazie a Steam. Infatti sulla piattaforma è disponibile da oggi Titanfall Deluxe Edition, titolo sviluppato da Respawn Entertainment per Electronic Arts e uscito inizialmente per Xbox 360, e ora pronto a riconquitare tutti i suoi fan in questa nuova versione per PC.

E il successo potrebbe arrivare anche attraverso la straordinaria offerta di lancio: infatti se vi affrettate ad acquistare Titanfall Deluxe Edition su Steam avrete il 60% di sconto e incluso con il gioco troverete il Season Pass che comprende nove mappe aggiuntive. Ovviamente però, come ogni lancio, anche questo ha avuto qualche intoppo.

Molti utenti infatti hanno riscontrato problemi ai server e nell’istallazione dell’audio, e dunque bisognerà vedere se Electronic Arts provvederà a risolvere questi inconvenienti. Tuttavia è interessante notare come EA stia recentemente puntando sul rilancio (o sull’aggiornamento) dei titoli di Respawn Entertainment: già Titanfall 2 era rinato grazie al nuovo lancio su Steam, è anche il battle royale free-to-play Apex Legends continua a ricevere nuovi aggiornamenti.

Inoltre è significativo che Titanfall, a differenza del suo sequel, non abbia una vera e propria modalità single player e che quindi questo nuovo lancio possa essere stato fatto con l’intenzione di esplorare le potenzialità del multiplayer. Il gioco, vi ricordiamo, è disponbile anche su Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android.