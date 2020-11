Watch Dogs Legion: un bug verrà risolto a dicembre

Watch Dogs Legion ha esordito da poco raccogliendo successi a livello di critica e di pubblico, collezionando ottime recensioni (qui la nostra) e piazzandosi subito ai primi posti nelle classifiche di vendita. Tuttavia il titolo di Ubisoft, nuovo capitolo della celebre saga dedicata agli hacker, continua ad avere un serie di problemi, soprattutto per quanto riguarda i salvataggi.

I primi a fare le spese di queste problematiche sono stati i giocatori che hanno acquistato la versione per PC, che si sono ritrovati di fronte a file di salvataggio corrotti, e ora sembra che il problema si sia allargato anche alla versione next-gen per Xbox Series X. E la parte peggiore è che sembra bisognerà aspettare almeno un mese perché la questione venga risolta.

In risposta al tweet di un giocatore, che lamentava di aver perso quasi un’ora di gioco sulla sua Series X, l’account ufficiale Ubisoft ha infatti risposto che gli sviluppatori sono già a conoscenza del problema e stanno lavorando a un modo per risolverlo, e che la società prevede di rilasciare una patch entro l’inizio di dicembre,presumibilmente in concomitanza con il lancio i Watch Dogs Online, la componente online di questo famossisimo titolo open world, che conterrà anche una nuova missione e nuovi tipi di reclute gratuiti. A chi ha acquistato un Season Pass invece sarà riservato l’accesso alla nuova espansione Watch Dogs Legion Bloodline con il ritorno di Aiden Pearce e Wrench.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è disponibile attualmente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.