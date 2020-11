Naruto: ecco il potere della nuova forma a Nove Code

Qualche settimana fa vi avevamo parlato della nuova forma a Nove Code di Naruto che era stata introdotta nel capitolo 51 del manga sequel dedicato al figlio del Settimo Hokage, Boruto. Ora però, nel capitolo 52, il Jinchuriki della Volpe a Nove Code ci ha dato una dimostrazione concreta di quale sia la straordinaria potenza di questa forma, nonostante l’estremo sacrificio che richiede. Prima di continuare però, vi dobbiamo avvertire che questo articolo contiene degli spoiler sull’ultimo capitolo del manga!

Dopo essere stato costretto a evocare la sua ultima e definitiva forma a Nove Code nello scontro con il temibile Isshiki Otsutsuki, una forma che probabilmente richiederà in pegno la sua stessa vita, Naruto ha immediatamente ribaltato le sorti dello scontro contro il potente rivale. Nonostante il grande potere che garantisce però, è evidente come questa nuova modalità Baryon attinga direttamente alle forze del Settimo Hokage e di Kurama, comiciando immediatamente a prosciugarli.

Viene spiegato che questa forma infatti utilliza direttamente il chakra di Naruto e di Kurama e lo tramuta in energia, garantendo loro una immensa forza e velocità, diversamente da come fanno le altre trasformazioni a Nove Code, che canalizzano l’energia naturale. In questo modo è come se il Settimo Hokage si stesse consumando durante il combattimento. Se non riuscisse a sconfiggere in fretta Isshiki, Naruto potrebbe finire per perdere la sua stessa vita.

Con Masashi Kishimoto recentemente tornato al timone del manga di Boruto Naruto Next Generations e l’addio di Ukyo Kodachi, vedremo presto se il Settimo Hokage riuscirà nel suo intento e se questa nuova straordinaria forma basterà a liberarsi del tremendo nemico e a mettere fine alla minaccia che rappresenta per il Villaggio della Foglia. Intanto però non possiamo fare a meno di godere del potere e della gloria di questa nuova incredibile forma a Nove Code dell’eroe che tutti amiamo!