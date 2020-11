ASUS RT-AX86U AX5700 Recensione: la scelta perfetta per il gaming

Con l’avvento di internet e, a maggior ragione, dell’evoluzione del mondo degli Esports ogni giocatore ha sempre ricercato il massimo delle performance che il mercato ha da offrire. Ciò non si sofferma alla scelta di periferiche e hardware legati in maniera primaria al titolo che si intende fruire, ma anche ai cosiddetti “personaggi secondari”. Che poi, tanto secondari non sono. In questo caso, parleremo di un router da gaming, oramai divenuto essenziale per avere un’esperienza ottimale e senza lag. Ma non analizzeremo un device qualsiasi, bensì l’ASUS RT-AX86U AX5700, una delle scelte top di gamma offerte dall’azienda.

Il dispositivo offre numerose feature che accenderanno l’interesse di molti utenti alla scoperta di un supporto per la consistenza e velocità della propria banda di rete. Il trasmittente comprende dell’ultima tecnologia WiFi 6, la quale riesce a garantire una trasmissione e rapidità nello scambio di informazioni in maniera molto più elevata rispetto allo standard. Tuttavia, vi anticipiamo che non siamo davanti ad un prodotto entry level. Tutt’altro, visto che il prezzo è di circa 239 euro. Se, sfortunatamente, il router targato ASUS supera il vostro budget, vi consigliamo di dare un’occhiata alla scelta d’ingresso di D-Link che abbiamo recensito. Ma ora basta con le chiacchiere e buttiamoci nel mondo della velocità!

ASUS RT-AX86U AX5700: specifiche tecniche

Wireless Specification 802.11ax Wireless Networking Security WPA2, WPS, WPA3 Number of Wired LAN Ports (Excluding WAN Port) 4 Number of USB ports 2 Number of Antennas 3 Number of Bands 2 Wireless Parental Controls Yes Anti-Malware Tools No MU-MIMO Yes AC Speed AX5700 Quality of Service Yes Link Aggregation Yes Beamforming Yes Guest Networking Yes IPv6 Compatible Yes VPN Client Pre-Installed Yes Supports DD-WRT No

ASUS ed i suoi classici design inconfondibili

Una volta aperta la scatola che contiene il router da gaming ASUS RT-AX86U AX5700 noteremo subito di trovarci dinanzi ad un prodotto della celebre azienda. Sarà per le sue forme accattivanti, però possiamo dire di considerarci soddisfatti, nonostante non sia sgargiante come il resto delle line-up.

Infatti, oltre alle linee squadrate e dall’impatto visivo forte, non ci sarà la presenza di nessun impianto di illuminazione o altra feature a cui ASUS ci ha da sempre abituati. Tuttavia, abbiamo apprezzato la scelta di mantenere una forma più minimal del solito, anche se comunque esce fuori dagli schemi. La ragione per cui crediamo che sia stata un’ottima decisione è dovuta al fatto che, essendo un device di trasmissione, non c’era alcun bisogno di renderlo eccessivamente “per i gamers”. Proprio perché il suo posizionamento può essere localizzato in ogni punto della casa, e quindi sfigurare se non fosse stato abbinato ad un ambiente altrettanto peculiare.

E invece con il modello RT-AX86U possiamo essere tranquilli e non aver paura di posizionarlo dove preferiamo. Grazie alla sua colorazione nera e con una piccola struttura rossa sulla parte bassa, possiamo con certezza affermare che riesce a “mimetizzarsi” con qualsiasi stile. Quindi davvero una strada che abbiamo apprezzato, a discapito dell’appariscenza che può stonare in alcune case più classiche.

Perfetto per il gaming, ma alla giusta distanza!

Noi di GamesVillage.it crediamo che l’ASUS RT-AX86U AX5700 risulti pressoché perfetto nella fruizione di videogiochi online a media e breve distanza dalla nostra macchina da gioco. Ciò non solo è dovuto alle quattro porte LAN e una dedicata al gaming, ma anche dalla capacità di trasmissione WiFi 6.

Prima di proseguire, crediamo sia doveroso approfondire sull’input “Gaming“. La suddetta entrata ci consente di collegare il nostro PC o console e fornirci il massimo della nostra linea internet a disposizione. Ciò è dovuto al fatto che al momento dell’accensione il device targato ASUS darà priorità assoluta al cavo collegato al tipo di connessione dedicata ai videogiochi. Per cui, anche se ci sono altri utenti collegati al vostro stesso momento, il dispositivo automaticamente bilancerà la distribuzione della banda di rete a vostro favore. Un’idea eccellente, che elimina le inconsistenze di ping e anche degli stessi valori di download e upload.

Per quanto concerne la portata senza fili, la trasmissione stimata di dati è di 861Mbps, nel caso in cui stiate utilizzando la scelta 2.4Ghz e 4,804Mbps in quella da 5Ghz. Insomma, inutile dirvi che i due numeri citati siano molto di più di quanto possiamo mai desiderare. Soprattutto se teniamo conto del fatto che le offerte in Italia, molto spesso, non vanno oltre i 200Mbps.

Uno svantaggio, per alcuni rilevante, del prodotto di casa ASUS è il fatto che ad una debita distanza potrebbe non rendere come voluto. Non è di certo la scoperta dell’anno che ogni dispositivo di trasmissione più vicino è alla macchina collegata e più risulta stabile. Però vi avvisiamo che, approssimativamente parlando, la stanza più lontana dal device può arrivare a perdere un bel po’ di segnale. Non parliamo di un valore inutilizzabile per un uso domestico, ma se volete ottenere il massimo vi consigliamo caldamente di posizionarlo almeno ad una media distanza da voi.

Ma ne vale la pena?

Assolutamente sì, acquistare il router ASUS RT-AX86U AX5700 ne vale assolutamente la pena, specialmente se state cercando di spremere al massimo le vostre capacità internet. Ma è per tutti? no. Ci spieghiamo meglio: come già appurato in precedenza, in Italia non abbiamo ancora una disponibilità di potenza internet che possa eguagliare i numeri da capogiro che il device può offrire.

C’è anche da dire che nel nostro Paese alcune aree hanno la fortuna di avere una banda di connessione estremamente elevata. Se siete tra quei pochi fortunati, allora l’acquisto è quasi d’obbligo. E non solo perché finalmente potrete giocare al massimo dell performance, ma soprattutto perché tutti gli utenti mobile avranno trovato pane per i loro denti.

C’é una modalità ad hoc per tutti i dispositivi portatili, la quale ha più o meno lo stesso sistema dell’entrata “Gaming”. Quindi non ci limitiamo unicamente alle macchine “inamovibili” ma andiamo addirittura oltre.

Il software ed il setup del prodotto sono molto semplici da utilizzare e finalizzare. se siete familiari con altri dispositivi di questo tipo di ASUS, allora non avrete alcun problema. Anche una persona non esperta sarà subito in grado di capire come installare il nuovo arrivato e utilizzarlo dopo pochi minuti. Il programma è intuitivo e le opzioni di personalizzazioni sono numerose. Ciò finalizza l’offerta premium che, a conti fatti, ha un prezzo non per tutti ma che sicuramente ne vale la pena.

Noi di GamesVillage.it abbiamo ampiamente apprezzato il nuovo router ASUS RT-AX86U AX5700 e crediamo che sia una delle opzioni per i giocatori migliori sul mercato. Nonostante il prezzo sia proibitivo per la maggior parte degli utenti e che dalla lunga distanza il device non performi come previsto, siamo dell’opinione che tutti coloro che dispongono di tutti i requisiti necessari per utilizzarlo avranno un’esperienza senza precedenti. Le feature per la fruizione di opere interattive, anche per mobile, sono state geniali e, sicuramente, hanno ripagato gli sforzi degli ingegneri ASUS. Un’opzione d’acquisto da tenere assolutamente sott’occhio, specialmente se si ha intenzione di ottenere un’esperienza competitiva e priva di lag in ogni partita in cui entreremo.