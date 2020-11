Call of Duty Black Ops Cold War: Nuketown ’84 arriverà la prossima settimana

I giocatori del nuovo Call of Duty Black Ops Cold War, di cui trovate la nostra recensione qui, riceveranno la possibilità di giocare su una “nuova” mappa la prossima settimana. Esattamente il giorno 24 novembre, Nuketown ’84 sarà disponibile per tutti.

Inoltre, per coloro che hanno comprato o compreranno Cold War prima del 4 dicembre, riceverà il bundle arma di Nuketown, il quale comprende un Epic Shotgun Weapon Blueprint e nove oggetti cosmetici diversi. Ovviamente, questi oggetti saranno utilizzabili in Warzone ma solo dal 10 dicembre in poi.

Vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile per PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Qui sotto, potrete vedere il trailer appositamente creato per la suddetta nuova mappa del titolo FPS targato Activision.