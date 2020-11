Call of Duty Black Ops Cold War: l’MP5 ritorna allo stato originale per errore

Vi avevamo parlato pochi giorni fa, in merito al nuovo titolo di Activision Call of Duty Black Ops Cold War, di un aggiornamento (un hotfix ad esser precisi) fatto appositamente per depotenziare l’arma MP5, assolutamente fuori scala rispetto ad altre armi all’interno dell‘FPS.

È venuto fuori, nelle ultime ore, che l’aggiornamento successivo, decisamente più grande rispetto ad un semplice hotfix, ha riportato la suddetta arma alla stessa potenza prima del suo hotfix. Vale a dire che, ora come ora, in multiplayer molti sono tornati ad usare l’MP5 vista la sua spropositata potenza. Gli sviluppatori, comunque, ne sono al corrente e, quindi, possiamo aspettarci un ulteriore hotfix per far tornare tutto alla normalità.

Intanto, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è disponibile per PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.