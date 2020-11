Fortnite: l’evento Galactus confermato per i primi di dicembre

Galactus, uno dei tanti cattivi dell’universo Marvel, arriverà sui campi di battaglia di Fortnite durante il Capitolo 2 Stagione 4 nei primi giorni del mese prossimo. Esattamente, arriverà il giorno 1 dicembre alle ore 22.00 italiane.

Galactus arriva come parte della serie di crossvover Marvel x Fortnite che ci sono state sin dall’inizio della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Al momento, non sono state fornite molte informazioni da Epic Games ma, qui sotto, potete leggere qualcosa.

Galactus si sta avvicinando all’isola e il destino di tutta la Realtà si trova sull’orlo del baratro.



È ancora da capire se Galactus distruggerà l’intera isola (simile all’evento del Buco Nero dello scorso anno) o se azionerà semplicemente qualche nuovo, grande evento. Sicuramente, tra qualche giorno ne sapremo di più.