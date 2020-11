Yakuza Like an Asuna non è il titolo del prossimo capitolo della serie

Il prossimo 8 dicembre verrà svelato il nuovo capitolo della serie Yakuza, con i fan della saga che sono in trepidante attesa del reveal. In queste ore però ha tenuto banco una situazione davvero surreale: tramite Twitter il producer Masayoshi Yokoyama avrebbe indicato in Yakuza Like an Asuna il nome del prossimo titolo del franchise, scatenando commenti da tutto il mondo. Frenate gli entusiasmi, perché tutto è stato smentito!

È stato lo stesso Yokoyama (sempre tramite Twitter) ad affermare che quel leak emerso erroneamente in rete non appartiene a lui e dunque, è soltanto un falso. Egli infatti ha specificato che non avrebbe mai dato un titolo simile al nuovo capitolo. Inoltre, il leak voleva Masaru Watase come protagonista del gioco, cosa che il producer non avrebbe mai preso in considerazione nonostante il personaggio sia ben voluto dai giocatori. Non resta che attendere dunque il prossimo 8 dicembre per scoprire la reale natura del nuovo titolo della saga.