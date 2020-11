Among Us: arrivano le traduzioni in altre lingue!

Il successo globale di Among Us non è ormai più un segreto. Il survival multiplayer di InnerSloth, uscito nel 2018, e asceso al livello di fenomeno mondiale quest’anno grazie a Twitch, è ormai conosciuto e giocato in tutti i paesi del mondo e si è rivelato un successo di vendita clamoroso anche nel mese di ottobre.

Il successo planetario ha infine spinto gli sviluppatori a pensare a una versione multilingue del loro titolo e, attraverso l’account Twitter ufficiale dedicato al gioco, è stata diffusa la notizia che presto arriveranno le nuove lingue. Among Us diventerà disponibile in francese, tedesco, spagnolo, nederlandese, russo, portoghese, giapponese, coreano, filippino e,sì, anche in italiano!

Si tratta di un aggiornamento particolarmente gradito, soprattutto per i giocatori giapponesi che, stando a un articolo pubblicato da Famitsu, sarebbero i principali amanti del titolo di InnerSloth.

La popolarità straordinaria di Among Us si è anche prestata alla politica, con Alexandria Ocasio-Cortez che ha utilizzato il palcoscenico garantito dal gioco per fare il suo esordio su Twitch, ma ha anche generato alcune situazioni poco piacevoli, come quando il gioco, poco meno di un mese fa, è stato attaccato da un hacker e il fatto ha richiesto un aggiornamento per essere risolto (anche se qualche cheat è rimasto).

Insomma, il gioco continua ad avere successo nonostante la lingua che parla, ma preparatevi perché l’italiano sta per arrivare!

Second… 💬 Languages 💬

Here's the task list for us: English, French, Italian, German, Spanish EU and LA, Dutch, Russian, BR and EU Portuguese, Japanese, Korean, FIlipino (Bisaya).

More languages to come, but that's the focus for now!

ok byeeeeeeeeeeee 🚀

— Among Us 🙏 weekend!! dont let me respond plz lol (@AmongUsGame) November 19, 2020