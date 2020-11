L’attacco dei giganti: MAPPA diffonde nuovi artwork

La quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti è ormai vicinissima al suo esordio in Giappone e finalmente, dopo le voci che volevano ci fosse qualche problema, lo studio d’animazione MAPPA ha diffuso dei nuovi artwork del Corpo di Ricerca (condivisi su Reddit dall’utente Srlope) mostrandoci un assaggio di quello che sarà il design dei personaggi nella stagione finale di quello che, a tutti gli effetti, è uno degli anime più influenti della storia recente.

L’opera, ispirata al manga capolavoro di Hajime Isayama, riprenderà da dove si era interrotta, con Eren Jeager e i suoi compagni del Corpo di Ricerca pronti a fare l’inimmaginabile e a portare la guerra direttamente nella nazione di Marley. Questa quarta stagione si preannuncia come la più cupa e disperata dell’intero anime e metterà fine alla vicenda, quasi sicuramente in modo drammatico. MAPPA, che ha preso le redini del progetto da Wit Studio, è pronto a regalarci quello che si preannuncia come un assoluto successo, soprattutto dopo che altre due opere dello stesso studio, The God of High School e Jujutsu Kaisen, si sono prese l’onore delle cronache per tutto il 2020.

Nonostante l’esordio ormai vicinissimo, questi artwork che ritraggono Hange, Levi, Eren e Mikasa con le loro nuove uniformi del corpo di ricerca sono alcune delle prime immagini che riusciamo a vedere della quarta stagione de L’attacco dei giganti. La serie ha recentemente fatto debuttare il suo primo spot televisivo in Giappone, mentre MAPPA ha confermato per il 27 novembre uno showcase durante il quale verranno mostrate molte nuove immagini e regalate molte aniticpazioni.

Il 7 dicembre continua ad avvicinarsi a grandi passi. L’esordio de L’attacco dei giganti è sempre più vicino. Siete pronti allo scontro definitivo tra gli eldiani e la nazione di Marley? Siete pronti alla fine di una delle saghe più avvincenti della storia recente?