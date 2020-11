Boruto Naruto Next Generations: Sarada attiva il secondo livello dello Sharingan

L’anime di Boruto Naruto Next Generations non ha certo risparmiato a Boruto la sua dose di nemici potenti e di situazioni rischiose. Nel corso dell’arco narrativo dedicato all’organizzazione Kara i membri del nuovo Team 7 si sono infatti trovati ad affrontare due potenti avversari come Deepa e Victor che li hanno messi in seria difficoltà, riuscendo anche metterli al tappeto.

Dopo essere guariti dallo scontro ed essersi allenati duramente, sviluppando anche delle tecniche potentissime, Boruto, Sarada e Mitsuki sono pronti a prendersi la loro rivincita sugli avversari. Ma se da una parte abbiamo visto i risultati dell’allenamento speciale di Boruto con Kakashi, non avevamo ancora avuto nessuna prova dei progressi di Sarada. Ebbene, l’ultimo episodio ci ha fatto vedere quanto in là sia arrivata la figlia di Sasuke e Sakura.

Quando Deepa sta per colpire Bortuo con uno dei suoi potentissimi pugni infatti, la sua compagna e pronta a deviare il colpo, e mentre dice al rivale che quello scontro non finirà come il primo, attiva il secondo tomoe del suo Sharingan! Si trattava di un power up da tempo atteso dagli appassionati della serie, e che ha sicuramente generato un forte hype tra i fan della ragazza.

Con l’arrivo di Masashi Kishimoto al timone del manga di Boruto Naruto Next Generations, alcuni fan di Sarada hanno cominciato a temere che la loro eroina possa essere messa da parte in favore dello sviluppo di personaggi come Boruto e Kawaki (c’è chi ha anche deciso di scherzarci su). A giudicare però da queste immagini dell’anime, ci troviamo davanti a un personaggio davvero impossibile da accantonare, e anche Kishimoto non potrà non accorgersi del potenziale della figlia di Sasuke e Sakura.

Vi siete emozionati anche voi durante questa scena? Cosa ne pensate del nuovo Sharingan di Sarada? La ragazza sarà in grado di arrivare presto a sbloccare il terzo tomoe? Domande che troveranno risposta solo continuando a seguire Boruto Naruto Next Generations.