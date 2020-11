PSG Esport vincono le finali mondiali di Brawl Stars 2020

Le finali mondiali di Brawl Stars 2020 si sono giocate il 21 e 22 novembre con otto squadre da tutto il mondo in competizione. Doveva accadere a Katowice, in Polonia, ma è stato giocato online, tuttavia, a causa della pandemia COVID-19.

PSG Esports non ha perso un solo set nelle finali mondiali. Hanno sconfitto Nova Esports 3-0 nei quarti di finale per affrontare SK Gaming. Il PSG ha trionfato anche in semifinale sull’SK con un punteggio di 3-0.

Proprio come le ultime due partite del PSG, anche la finale è stata una faccenda unilaterale. Il PSG ha smantellato INTZ e non ha nemmeno permesso loro di prendere una partita, figuriamoci un set. Si sono assicurati vittorie consecutive nelle modalità Gem Grab, Brawl Ball e Siege per assicurarsi il titolo di campioni del mondo.

Le finali mondiali del 2020 hanno avuto un montepremi di $ 1 milione. La metà di questo è stata raccolta attraverso i proventi di un pacchetto campionato in-game. Ecco come verrà distribuito:

Esports PSG: $ 200.000

INTZ: $ 150.000

Terzo e quarto posto ($ 125.000): SK Gaming e Tribe Red

Dal quinto all’ottavo posto ($ 100.000): CODEMAGIC, Nova China, AC Milan Qlahs, Jupiter

È stato anche annunciato oggi che il Brawl Stars Championship tornerà nel primo trimestre del 2021.