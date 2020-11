League of Legends: arriva una potenziale linea per nuove skin

Riot Games ha rilasciato oggi un’immagine colorata del teaser per quella che sembra essere una nuova linea di skin di League of Legends .

Il teaser include un’immagine di cinque stemmi dal design elegante, ognuno rappresentato da colori diversi. “Un simbolo della sua regalità, lo stemma di una regina è tanto una ricompensa quanto una responsabilità”, si legge nel post.

A symbol of her royalty, a queen’s crest is as much a reward as a responsibility! 👑 pic.twitter.com/ifbNKM7kSv

— League of Legends EU (@loleu) November 22, 2020

Gli stemmi inclusi nel teaser assomigliano alle icone dell’evento Trials 2019, che richiedeva ai giocatori di scegliere una delle quattro case e competere per vedere quale casa poteva raccogliere il maggior numero di punti. È possibile che un evento accompagni il rilascio della skin line e possa rispecchiare o assomigliare molto all’evento dell’anno scorso in cui i giocatori sceglierebbero una delle fazioni da rappresentare.

In un aggiornamento degli sviluppatori di settembre, Riot ha mostrato in anteprima “un altro nuovo tema” in arrivo nel 2020 con un’immagine di sei spade. I colori delle spade si allineano con i colori delle creste del teaser di oggi con un avvertimento: c’è una spada in più. Ma poiché la sesta spada vanta una colorazione dorata, è lecito ritenere che questa sarà una versione Prestige di una delle skin in arrivo.

Sulla base di un aggiornamento di Riot di luglio che descrive dettagliatamente le skin Prestige per tutto il 2020, Diana riceverà una skin Prestige prima della fine dell’anno. La spada d’oro presenta una leggera curva sulla sua lama, che potrebbe ulteriormente suggerire che questa lama appartenga allo Scorn of the Moon.