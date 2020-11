Learn2Esport in partnership con Twitch

La società svedese di tecnologia per l’istruzione Learn2Esport ha annunciato una partnership con Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon , che vedrà le aziende lavorare insieme per creare un curriculum incentrato sul business della creazione di contenuti e dello streaming da una “prospettiva di Esport“.

Questo curriculum, rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari, spera di introdurre l’ecosistema di streaming da una prospettiva di Esport, specificando le opportunità di carriera disponibili, la tecnologia utilizzata, la creazione di contenuti, l’apprendimento delle capacità di trasmissione, il possesso di un marchio personale, il marketing e il coinvolgimento del pubblico, tra gli altri aspetti , secondo Learn2Esport.

Il curriculum viene sviluppato tramite i programmi per studenti e istruzione di Twitch.

Lanciato nel 2016, Learn2Esport si concentra sugli studenti in Svezia e in altri paesi in Europa. L’azienda lancerà il suo programma educativo in Nord America a gennaio, con piani per uno sforzo simile nel sud-est asiatico in futuro.