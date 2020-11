My Hero Academia: altre news sulla quinta stagione

Masafumi Mima, sound director per la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia, continua a essere la principale fonte di informazione per i fan in questo periodo. Dopo aver condiviso la notizia del completamento della colonna sonora della nuova stagione dell’opera tratta dal manga di Kohei Horikoshi infatti, Mima si èadesso espresso pubblicamente, via Twitter, sul lavoro di doppiaggio della stagione.

Il sound director ha infatti condiviso delle foto del cast intento a registrare le proprie battute, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale adottate in Giappone per prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19.

“Stiamo procedendo al doppiaggio passo dopo passo. Come vedete nella prima foto fino a sette persone possono registrare insieme”



Ovviamente Mima ha sottolineato come questo modo di lavorare sia necessario per garantire la sicurezza del cast, ma che richiede ovviamente uno sforzo maggiore, sia da parte dei doppiatori che dei tecnici del suono, poiché si è costretti a registrare più spesso, e sempre in gruppi da massimo sette persone.

Insomma il lavoro sulla quinta stagione di My Hero Academia procede davvero nel più spedito dei modi, data anche la situazione particolare in cui il cast e gli animatori si sono ritrovati a lavorare. Ad ogni modo l’uscita dei nuovi episodi è prevista per la primavera del 2021, quindi non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo, e non si corre il rischio di vedere l’attesissima serie rinviata, come invece capitato a tante altre opere nel corso di questo 2020.

Per tutti gli aggiornamenti su My Hero Academia, continuate sempre a seguirci su Gamesvillage.it!