Fnatic sta per ingaggiare Upset

La celebre organizzazione Esports dei Fnatic ha già trovato un rimpiazzo a Martin “Rekkles” Larsson, il quale ha deciso di dirigersi verso i G2 Esports. Al suo posto, subentrerà Elias “Upset” Lipp, ex Astralis. Ciò vuol dire che nella prossima stagione competitiva il ragazzo sarà già titolare all’interno del roster.

Sicuramente un arduo compito quello di prendere il ruolo dell’ADC uscito di scena, soprattutto se si considerano gli obiettivi raggiunti nel corso delle due carriere. Tuttavia pare che i Fnatic abbiano riposto grande fiducia nel nuovo innesto, consentendogli di dimostrare le sue abilità in uno dei team storici del panorama competitivo. Per ora non c’è ancora stata alcuna ufficializzazione, a crediamo che a breve verrà formalizzato il tutto.

Sources: @FNATIC are finalizing a deal with @Astralisgg to buy out @UpsetOG, making him their starting ADC for the 2021 #LEC season.

Upset will replace Rekkles, who left Fnatic after more than 5 years and joined G2 Esports just a few days ago.

— Pablo Suárez (@BloopGG) November 22, 2020