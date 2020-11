Washington Justice acquisice l’off-tank Ria

La celebre organizzazione Esports Washington Justice ha appena annunciato di aver acquisito all’interno del suo roster Park “Ria” Seong-Wook. L’off-tank avrà ora l’arduo compito di recuperare da stagioni competitive sottotono, cercando di dimostrarsi come un professionista di prima categoria nel corso di questa Overwatch League.

Negli ultimi giorni, i Washington Justice hanno deciso di dare il tutto per tutto con la linea difensiva. Non a caso, anche Kim “Fury” Jun-ho, famoso professionista per il suo ruolo, ha deciso di entrare a far parte della squadra. L’annuncio di entrambi è stato fatto direttamente dall’account Twitter ufficiale dell’associazione.