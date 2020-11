TCL rivela i suoi sconti del Black Friday

In occasione del Black Friday, TCL propone i suoi più recenti smartphone della Serie 10, 10 Plus e 10 SE, a prezzi ancora più convenienti, per permettere a tutti gli utenti di godere di performance senza pari e un design unico.

Le scontistiche saranno applicate presso i migliori negozi di elettronica e gli e-commerce dedicati. Gli smartphone della Serie TCL 10 offrono quel qualcosa in più quando si cercano funzioni premium al miglior prezzo. La potente tecnologia di visualizzazione TCL NXTVISION dà vita a immagini con colori reali, nitidi e profondi, assicurando a tutti la possibilità di godere di un’esperienza visiva coinvolgente.