Cyberpunk 2077: inserita una nuova funzione di salvataggio

Cyberpunk 2077 è un gioco che risponde dinamicamente alle scelte dei giocatori: la prima scelta che devono fare, e forse la più importante, è scegliere un percorso di vita. I percorsi di vita inclusi nel gioco sono legati alla corporazione Corpo: il ruvido Street Kid e l’outsider Nomad; ognuno fornisce vantaggi e svantaggi sociali relativi rispetto agli altri, e influenzano il modo in cui si svolgono alcuni eventi; tuttavia, i giocatori che utilizzano più salvataggi, nei diversi percorsi, potrebbero avere difficoltà a riconoscere l’uno dall’altro. Cyberpunk 2077 presenta un sistema di salvataggio che contrassegna i salvataggi in base al percorso di vita scelto dal giocatore: questo sarà molto utile per esaminare i vecchi salvataggi, anche se non è chiaro come questo aiuterà a distinguere tra due play-through aventi lo stesso percorso. Lukasz Babiel, responsabile del controllo qualità per CD Projekt Red, ha chiarito il modo in cui il sistema di salvataggio del gioco gestisce i percorsi: ogni file è contrassegnato con il nome del percorso scelto dai giocatori, in modo possano distinguerli facilmente.

Questo metodo aiuterà i giocatori a sapere cosa caricare quando si destreggiano tra più play-through o si affrontano quelli vecchi, rendendo più facile vedere i nuovi lati della mappa di Night City. Non è chiaro, però, cosa succederà se qualcuno ha due diversi play-through che coinvolgono lo stesso percorso: se i file di salvataggio sono contrassegnati solo con il nome del percorso di vita, sarà difficile o impossibile distinguerli dato che ci sono molte funzionalità di personalizzazione e qualcuno potrebbe voler creare file diversi per lo stesso percorso di vita dall’inizio alla fine per vedere come appaiono i diversi personaggi nella stessa situazione. Il metodo di Cyberpunk 2077 si basa sull’idea che i giocatori vorranno ricaricare frequentemente, poiché le loro scelte potrebbero avere conseguenze non intenzionali: ad esempio, gli sviluppatori hanno affermato che i giocatori possono anche raggiungere il finale del gioco completando soltanto le missioni secondarie e di conseguenza, vorranno ricaricare un salvataggio precedente. Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre per PC, PS4, Stadia e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X / S in sviluppo.