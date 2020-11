Marvel’s Avengers in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, nel corso delle ultime ore, stanno fuoriuscendo degli sconti abbastanza succosi in occasione del Black Friday, dove diversi consumatori possono sfruttare questa opportunità ed acquistare diversi prodotti in sconto, che non vanno solo ed unicamente ai videogiochi. Però, rimanendo sempre sul nostro amato medium, abbiamo avvistato uno sconto parecchio succoso.

Ebbene, Marvel’s Avengers, titolo sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix è fortemente in sconto su Amazon per il Black Friday, grazie al quale si trova attualmente con un prezzo fissato di €34,99. Nello specifico, l’edizione in questione è la Comic Book esclusiva Amazon, all’interno della quale si troverà il fumetto digitale Avengers Iron Man #1. Insomma, potrebbe essere la vostra occasione per mettere le mani su Marvel’s Avengers.