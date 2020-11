Watch Dogs Legion ha venduto 1.9 milioni di copie in digitale

Watch Dogs Legion, come ben sapete, è disponibile da poco sul mercato per PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5, dove il titolo ha riscosso un ottimo successo tra pubblico e critica, rivelandosi uno dei capitoli del brand più amati dai giocatori. Secondo un report finanziario di SuperData Research, siamo venuti a conoscenza quanto abbia venduto l’opera targata Ubisoft in digitale.

Ebbene, sembrerebbe che Watch Dogs Legion abbia totalizzato finora in digital delivery 1.9 milioni di copie. Questi dati però non sono unicamente legati al mese di ottobre, ma non tiene in considerazione le vendite di novembre ed esclude anche il mercato retail. Quindi, ci aspettiamo che questo numero possa aumentare drasticamente nei prossimi giorni.