Hyrule Warriors Age of Calamity: supera BOTW nello UK

Hyrule Warriors: Age of Calamity sembra un successo immediato: la classifica delle vendite nel Regno Unito è stata rivelata per la settimana che precede il 22 novembre 2020. e vede il gioco che debutta al sesto posto della lista, la più alta esclusiva per Nintendo Switch. Il titolo del produttore di Zelda Eiji Aonuma , è uscito il 20 novembre, quindi in soli due giorni è riuscito a entrare nella top 10. In termini di confronto con altri giochi di Zelda, e in particolare, l’originale Hyrule Warriors, il nuovo titolo ha superato le vendite di lancio di Hyrule Warriors: Definitive Edition su Switch. Gran parte del merito di questa versione di Hyrule Warrior è dovuto al suo legame con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma mentre l’originale era semplicemente uno spin-off di Zelda non canonico, ispirato al franchise nel suo insieme, Hyrule Warriors: Age of Calamity si svolge 100 anni prima di Breath of the Wild e aggiunge storia e prospettiva a Breath of the Wild e alla stessa storia del titolo Zelda come anche al suo universo a suo modo molto interessanti.

Il nuovo titolo della Nintendo ispirato a Zelda e al valoroso Link, sta recensendo bene e molti fan si stanno godendo il cambio di ritmo offerto dal gioco. Grazie alla sua connessione con Breath of the Wild, la trama del gioco aiuta a spiegare cosa sia la Calamità in Zelda , il cambio di gameplay rispetto ai tipici giochi di Zelda, e persino l’idea il titolo è partito alla grande. Sarà interessante vedere come influenzerà le classifiche di gioco nelle altre nazioni, o se rimarrà nella top 10 nel Regno Unito la prossima settimana, insieme molti altri titoli come Spider-Man: Miles Morales e Call of Duty: Black Ops Cold War. Hyrule Warriors: Age of Calamity è disponibile per Switch.