Monster Hunter Stories: la Capcom non lancerà la serie originale su Switch

I fan di Monster Hunter avranno una vera sorpresa nel prossimo anno, con due giochi principali in uscita su Nintendo Switch nel 2021. Inoltre, la recente fuga di Capcom ha rivelato l’intenzione di rilasciare un altro titolo di Monster Hunter nel secondo trimestre del 2023. Tuttavia, sembra che sia stata appena confermata una notizia su un titolo spin-off di Monster Hunter ben accolto: secondo un’intervista di Gamereactor con il produttore della serie Monster Hunter Ryozo Tsujimoto, la società non ha intenzione di lanciare l’originale Monster Hunter Stories su Nintendo Switch. Capcom è stata una parte importante di una delle vetrine del Nintendo Direct a settembre: durante la presentazione, Capcom ha annunciato due giochi di Monster Hunter destinati a Switch il prossimo anno, uno di questi titoli, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, è il sequel del ben accolto Monster Hunter Stories su Nintendo 3DS; sfortunatamente, per coloro che possiedono una Switch ma si sono persi Monster Hunter Stories , sembra che Capcom non abbia intenzione di portare il titolo 3DS su Switch. Tsujimoto ha dichiarato:

Al momento non ci sono piani per portare le storie originali di Monster Hunter su Nintendo Switch.

.I fan di Monster Hunter possono aspettarsi che il nuovo titolo uscirà nell’estate del 2021. Anche se questa è una via d’uscita, Capcom ha dovuto affrontare alcune sfide a causa della pandemia COVID-19 in corso. In effetti, Monster Hunter Rise è stato posticipato dalla sua data di rilascio originale a marzo a causa della pandemia, quindi è lecito ritenere che anche Monster Hunter Stories 2 possa essere stato influenzato. Coloro che vogliono un assaggio di ciò che la serie spin-off di Monster Hunter ha da offrire hanno ancora tempo per provare le storie originali di Monster Hunter su 3DS. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della Capcom qui.