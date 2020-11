Doom Eternal: Aperti i preordini di Doom Slayer Nendoroid

Doom Eternal è uscito all’inizio di quest’anno come quinto gioco principale della serie e sequel di Doom del 2016. I giocatori potrebbero dover aspettare alcuni anni per la prossima iterazione del franchise di Doom, ma presto sarà disponibile un oggetto da collezione piuttosto interessante: Doom Slayer, il personaggio principale della serie, sta ricevendo il suo Nendoroid, un personaggio collezionabile che viene fornito con parti ed equipaggiamento intercambiabili; Doom Eternal è stato recentemente nominato ai The Game Awards 2020 in più categorie, tra cui l’ambito premio Game of the Year. Il personaggio di Doom Slayer Nendoroid è ora disponibile per il pre-ordine e sarà disponibile fino al 4 gennaio 2021: l’oggetto costa $ 54,99, che da noi sono 46, 38 €, sono state anche rivelate nuove immagini della statuetta per i preordini; in precedenza, i fan potevano solo vedere l’immagine del prototipo, ma il sito ora include scatti ad alta risoluzione del Nendoroid da vicino.

Con l’ annullamento della versione fisica di Doom Eternal per Switch, i fan del gioco Nintendo apprezzeranno la possibilità di acquistare un oggetto fisico per celebrare il loro apprezzamento per tutto ciò che è Doom. Il Doom Slayer Nendoroid non è la prima statuetta da gioco e di certo non sarà l’ultima: ad esempio, un Crash Bandicoot Nendoroid è in arrivo. Il Doom Slayer Nendoroid include un Super Shotgun, una motosega e una lama opzionali, insieme al lanciatore di attrezzature. Per coloro che amano il gioco e sono fan di piccoli oggetti da collezione, questo potrebbe essere un ottimo prodotto. Doom Eternal è ora disponibile su PC, PS4, Stadia e Xbox One, con un aggiornamento gratuito pianificato per PS5 e Xbox Series.