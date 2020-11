Black Panther 2 si farà! Nuovi dettagli sul sequel

Nella newsletter di The Hollywood Reporter Heat Vision sono stati rivelati nuovi dettagli sul film Black Panther 2 dei Marvel Studios. Per prima cosa, sembra che sia davvero in produzione, il che risulta particolarmente strano considerando la recente tragica morte del protagonista Chadwick Boseman. Infatti malgrado il primo film abbia fatturato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, alcuni ritengono sia troppo presto per iniziare la produzione del secondo film, poiché dà l’impressione che stiano cercando di cavalcare l’onda della scomparsa dell’attore.

Tuttavia, mentre la data di inizio della produzione originale, prevista per marzo 2021, non è più in corso, la produzione sembra essersi spostata solo leggermente, a luglio 2021. Sarà ancora girato principalmente ad Atlanta ma molti sperano ci sarà un’altro viaggio internazionale, come in occasione del viaggio in Sud Corea del primo film. Per di più, potrebbero aver già scelto uno dei cattivi del film.

THR sta riportando che Tenoch Huerta, di Narcos: Mexico di Netflix, è in trattative per interpretare uno dei cattivi in Black Panther 2. Non è chiaro chi interpreterà, quindi tutti gli appassionati dei fumetti stanno iniziando a valutare chi possa essere. Coogler voleva notoriamente che Kraven the Hunter apparisse nel primo film, ma non ci riuscì a causa dei diritti sul personaggio previsti nell’accordo di Sony (Kraven era principalmente conosciuto come un cattivo di Spider-Man ed è incluso nel contratto). Forse questa è la volta buona per realizzare il suo desiderio?

Ancora una volta, non è chiaro di cosa tratterà Black Panther 2 e se altri attori si sentiranno inclini a tornare o correranno il rischio di annullare i contratti malgrado il loro accordo multi-film. È una situazione incredibilmente poco invidiabile e sebbene sia chiaro il motivo per cui i Marvel Studios pensano che dovrebbero continuare con il franchise, per molti sembra una scelta sbagliata, come un tradimento all’eredità di Boseman. Vedremo cosa accadrà.