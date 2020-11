Channing Tatum protagonista di un nuovo film della Universal

Sono passati sei anni dall’ultima volta che abbiamo visto Channing Tatum, Phil Lord e Chris Miller lavorare insieme sia per The LEGO Movie che per 22 Jump Street e ora il trio si sta riunendo per un monster thriller senza titolo alla Universal Pictures, secondo Deadline.

Il film, che è stato scritto da Wes Tooke (Midway) basato su un’idea originale e il trattamento della storia di Reid Carolin (Magic Mike), è descritto come “un moderno thriller ironico ispirato alla classica eredità dei mostri della Universal” che vedrà Channing Tatum nel ruolo principale.

Sebbene non faranno parte della regia per questo progetto, Lord, Miller e Aditya Sood produrranno tramite il loro banner Lord Miller insieme a Tatum, Carolin e Peter Kiernan tramite il loro banner di produzione della Libera Associazione, mentre il vicepresidente senior della produzione della Universal Jay Polidoro e il direttore della Sviluppo Lexi Barta, Will Allegra di Lord Miller e Michael Parets della Free Association supervisioneranno il progetto per gli studi.

Il film, al momento ancora senza titolo, segna l’ultimo progetto in sviluppo della Universal Pictures che attinge alla loro classica libreria di mostri dopo l’acclamato The Invisible Man e il suo sequel in fase di sviluppo di Leigh Whannell, oltre a The Bride of Frankenstein e Dark Army.

Il progetto diventa anche l’ultimo in fase di sviluppo per il duo vincitore di un Oscar ambientato alla Universal nell’ambito del loro importante accordo first-look con lo studio, che include anche una commedia ambientata a Miami di Natalie Morales e Cyrina Fiallo e una commedia senza titolo di The Lucas Bros ., mentre è anche pronto a dirigere il film d’azione dell’astronauta dal titolo provvisorio Project Hail Mary della MGM con Ryan Gosling nel ruolo principale.