Google estende il supporto a Chrome per Windows 7

La celebre azienda del settore informatico, Google, ha appena dichiarato che il suo browser Chrome continuerà ad avere un supporto anche per la versione Windows 7. Precisamente, saranno sei i mesi ulteriori in cui dovremmo aspettarci l’arrivo di alcuni update.

Questa decisione intrapresa da Google è probabilmente dovuta dalla volontà di rendere il passaggio all’OS più recente in maniera meno brusca, concedendo più tempo a tutti i fruitori di cambiare software. Ricordiamo, inoltre, che Windows 7 stesso non avrà più alcun supporto da parte di Microsoft, ragion per cui è da considerarsi obsoleto.