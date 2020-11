Avatar 2: Kate Winslet rivela nuovi dettagli del suo personaggio

Qualche giorno fa, una foto diventata virale online mostrava l’attrice premio Oscar Kate Winslet mentre girava una scena subacquea per il suo prossimo film Avatar 2. Nella foto, Kate Winslet può essere vista con indosso una muta da sub con quello che sembra essere un paio di enormi ali fissate alla schiena. In un’intervista con Collider, l’attrice ha confermato che le ali appariranno nella scena reale come parte di una sequenza “cerimoniale”.

“È stato fantastico. Esatto, stavo camminando sul fondo della vasca. È una grande sequenza cerimoniale con quelle enormi ali pesanti. È stato abbastanza spaventoso. Il fatto è che, quando puoi trattenere il respiro per sette minuti, diventi senza paura. In realtà, stranamente, sono stata in grado di fare affidamento sulla mia capacità di trattenere il respiro per così tanto tempo. In qualche modo non avevo affatto paura. E c’è così tanta sicurezza sott’acqua. Ci sono due subacquei di sicurezza su ogni artista. Ci sono due sommozzatori di sicurezza su ogni telecamera subacquea. C’erano così tante persone in quella vasca. Probabilmente mi sentivo più al sicuro laggiù che sulla terraferma. “

Sebbene gran parte della trama di Avatar 2 sia stata mantenuta segreta, sappiamo che il film esplorerà gran parte degli oceani di Pandora, il pianeta introdotto per la prima volta in Avatar. Per filmare l’ambiente sottomarino degli oceani, il regista James Cameron ha fatto costruire attrezzature speciali per le riprese e ha anche fatto sottoporre Kate Winslet e il resto del cast del film ad un lungo addestramento nelle immersioni in acque profonde. Secondo l’attrice, l’allenamento le ha permesso di lasciar andare le sue paure e girare le sequenze in acqua è diventata un’esperienza incredibilmente rilassante.