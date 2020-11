Disney +: ecco gli highlights di dicembre

“Il cast di High School Musical: The Musical: La Serie sparge buonumore in vista delle festività, esibendosi nelle loro canzoni preferite di Natale, Hannukkah e Capodanno e condividendo i loro ricordi più belli delle vacanze in High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale. Il cast condividerà anche alcuni aneddoti di vacanze memorabili della loro infanzia, i regali migliori – e i più imbarazzanti! -, le loro tradizioni preferite, le foto di famiglia e i toccanti propositi per il nuovo anno. Joshua Bassett, inoltre, interpreterà per la prima volta in versione acustica una canzone originale che ha scritto per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.”

Safety: Sempre al tuo fianco