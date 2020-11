The Last of Us diventrà ufficialmente una serie tv HBO

Dopo mesi di sviluppo di un pilot per un potenziale adattamento per il piccolo schermo dell’acclamato titolo post-apocalittico The Last of Us, HBO ha ufficialmente ordinato una serie ispirata al titolo cult di Naughty Dog, al vincitore all’Emmy Craig Mazin (Chernobyl) e al vicepresidente di Naughty Dog Neil Druckmann.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO, ha dichiarato in un’intervista:

“Craig e Neil sono visionari in un campionato a parte. Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie risuonerà sicuramente sia per i fan accaniti dei giochi di The Last of Us sia per i nuovi arrivati di questa saga che definisce il genere. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente.”

The Last of Us è un videogioco del genere survival horror che viene giocato da una prospettiva in terza persona. È stato creato dallo sviluppatore di videogiochi di Santa Monica Naughty Dog, noto anche per la creazione del franchise Uncharted. È stato lanciato per la prima volta nel 2013 per PlayStation 3 e nel 2014 per PlayStation 4, dove ha ottenuto immediatamente il plauso della critica per la sua narrativa, il gameplay, la grafica, il sound design e i personaggi (qui potete trovare la nostra recensione). Jeff Frost, presidente di Sony Pictures Television Studios e Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions hanno dichiarato:

“Siamo entusiasti di lavorare con HBO e questo fantastico team creativo per dare vita alla serie ‘The Last of Us’. La narrazione innovativa e l’ingegnosità di PlayStation sono un naturale complemento dell’attenzione creativa di SPT. La nostra collaborazione è un ottimo esempio della nostra filosofia “One Sony” al lavoro. Non vediamo l’ora di sviluppare in futuro una proprietà intellettuale ancora più iconica.”

Il gioco segue le temibili avventure dei due sopravvissuti, Joel ed Ellie, nel loro viaggio attraverso un mondo radicalmente trasformato. Ambientato vent’anni dopo che una pandemia infettiva diffusa dal virus del cordyceps ha devastato il corso dell’umanità, queste due persone, riunite per caso, devono prendere decisioni che cambiano la loro vita per riuscire a sopravvivere. The Last of Us esplora i temi dell’amore e della redenzione in una spedizione carica di emozioni attraverso gli Stati Uniti post-epidemici.

Grazie alla sua immensa popolarità, The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie e ha vinto con successo numerosi premi, tra cui molteplici Game of the Year. A quasi 7 anni dal suo lancio, il videogioco è attualmente riconosciuto come uno dei più grandi mai realizzati.

L’adattamento televisivo di The Last of Us, affronterà gli eventi del primo gioco con la possibilità di contenuti aggiuntivi basati sul sequel del videogioco. Sarà co-scritto dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e da Neil Druckmann, lo sceneggiatore e direttore creativo del gioco. Mazin sarà il produttore esecutivo insieme a Carolyn Strauss, il presidente di Naughty Dog Evan Wells e Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Il progetto è una co-produzione con Sony Pictures Television in associazione con PlayStation Productions.