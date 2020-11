Classifica italiana: COD Black Ops Cold War parte in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 46 di questo 2020, dal 9 al 15 novembre. Come accaduto in UK, anche qui in Italia Call of Duty Black Ops Cold War debutta al primo posto, nella versione PS4, mentre quella Xbox Series è quarta. Inizia la next-gen e arrivano dunque i titoli per le nuove console, con Assassin’s Creed Valhalla sesto su Xbox Series (secondo per PS4) e Spider Man: Miles Morales ottavo per PS5 (quinto per PS4). Chiude la top 10 un altro titolo PlayStation 5, Demon’s Souls. Per la classifica PC, in testa c’è Tekken 7, con il ritorno in voga di XIII nella sua edizione del 2003, dopo l’uscita del remake di pochi giorni fa.

TOTALE

1 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

2 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

3 FIFA 21 PS4

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR XBOX SERIES

5 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

6 ASSASSIN’S CREED VALHALLA XBOX SERIES

7 GRAND THEFT AUTO V PS4

8 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

9 RING FIT ADVENTURE SWITCH

10 DEMON’S SOULS PS5

PC

1 TEKKEN 7

2 XIII (2003)

3 DRAGON BALL FIGHTERZ

4 FARMING SIMULATOR 19

5 GRAND THEFT AUTO V

6 YAKUZA: LIKE A DRAGON

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE UBISOFT

8 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4

9 SOULCALIBUR VI BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

10 SYBERIA 3