Brawl Stars: disponibile la stagione 4

Da qualche ora è disponibile la quarta stagione su Brawl Stars. All’interno del titolo multipalyer di Supercell arrivano le festività natalizie con“Le mischie di Natale”, che portano un nuovo pass e un nuovo brawler cromatico Lou, queste le sue abilità:

Attacco – Ghiaccio di Sbarramento:

Lou bersaglia gli avverari con dei coni di neve fino a congelarli sul posto per 1,0 secondi.

Danni: 3×380 – Portata: Molto Lunga – Velocità di ricarica: Molto Rapida

Super – Ghiaccio Istantaneo:

Lou lancia una lattina di sciroppo congelante che crea una lastra di ghiaccio scivoloso in grado di ostacolare i movimenti degli avversari

Portata: Lunga

Abilità Stelllare – Morsa del Freddo:

Gli avversari che rimangono sul ghiaccio creato dalla super di Lou vengono congelati poco a poco, proprio come col Ghiaccio di Sbarramento.

Gadget – Corazza Ghiacciata:

Lou si avvolge nel ghiaccio, diventando invulnerabile per 1,0 secondi. Usi per scontro: 3.

Se si acquista il pass per 169 gemme, Lou si slocca automaticamente al livello 30. Acquistando il pass si potrà poi ottenere la skin di Re Lou al livello 70, mentre subito, al primo livello, la skin Dynamike Facchino. In mezzo, tante reazioni di Lou e Re Lou. Per l’occasione Supercell ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qua sotto, e che mostra le novità delle Mischie di Natale in Brawl Stars.

La stagione 3 era invece quella relativa allo Starr Park e del suo brawler cromatico Colette.