Annunciato NEO The World Ends With You su PS4 e Nintendo Switch

Nel corso delle recenti ore, Square Enix ha annunciato da poco NEO The World Ends With You, titolo che arriverà nel corso dell’estate 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dopo aver svelato il progetto, l’azienda ha inoltre pubblicato un gameplay trailer dedicato all’opera videoludica, grazie alla quale possiamo farci un’idea sul prodotto.

Ecco una breve descrizione di NEO The World Ends With You:

Esplorate una ricreazione stilizzata di Shibuya, mentre assumete il ruolo di Rindo per combattere per la sopravvivenza e svelate i misteri del letale “Reaper’s Game” in questo nuovo RPG d’azione per PlayStation 4 e Nintendo Switch.



Purtroppo, ci sono ancora diverse informazioni che non abbiamo tra le mani, come ad esempio la data d’uscita, ma siamo sicuri che Square Enix rivelerà altri dettagli del progetto nei giorni a venire.