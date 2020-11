Il creative director di Dragon Age annuncia Yellow Brick Games

Mike Laidlaw, ex creative director della serie Dragon Age, insieme ad alcuni veterani di Ubisoft, Frederic St-Laurent B., Jeff Skalski e Thomas Giroux, hanno annunciato la nascita di Yellow Brick Games, un nuovo studio con sede in Quebec, Canada, focalizzato su “titoli di alta qualità che mettono l’esperienza del giocatore al primo posto, con gameplay innovativo e IP originali”.

Questo il profilo dello studio, tramite il sito ufficiale:

Un mattone alla volta…

Yellow Brick Games è stata fondata nel 2020, nella bellissima Quebec City, capitale e centro in crescita per lo sviluppo di giochi in Canada. Lo studio è stato fondato da un gruppo di veterani del settore che si sono trovati desiderosi di lavorare con un team agile, su progetti in grado di offrire un gameplay innovativo ed emergente realizzato da un piccolo team altamente qualificato.

Crediamo fortemente nella creazione di playground digitali. Più interattività e libertà un gioco può dare a un giocatore, più coinvolgente e avvincente può essere, purché ci siano regole chiare che guidano quelle interazioni. Riteniamo che un gioco veramente emergente possa coinvolgere i giocatori attraverso la loro creatività e offrirà strumenti che consentiranno ai nostri giocatori di condividere queste esperienze.

Yellow Brick Games accetta la sfida di costruire una cultura sana tanto seriamente quanto la creazione di grandi giochi. La nostra è una cultura dell’impegno, in cui il team guida un lavoro che può essere svolto in ogni periodo di tempo e ogni membro accetta la responsabilità e l’impegno per le proprie scadenze. Prendiamo sul serio il benessere e i nostri orari sono progettati pensando alla flessibilità per tenere conto della natura imprevedibile della creazione di giochi e per lasciare spazio all’ispirazione.

Yellow Brick Games è orgogliosa di essere un datore di lavoro per le pari opportunità e crede fermamente che i migliori team creativi siano composti da membri diversi e incoraggiano fortemente persone di ogni estrazione sociale a candidarsi. I giochi sono per tutti e il mercato è globale e si evolve in tempo reale: una squadra con un ricco mix di prospettive e competenze è attrezzata al meglio per eccellere in un ambiente così dinamico.