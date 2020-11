Apple supporterebbe i controller di PS5 e Series X

La celebre azienda produttrice di dispositivi elettronici, Apple, ha appena annunciato che il suo team starebbe lavorando all’arrivo del supporto per i controller di Xbox Series X. Tuttavia, come riportato da 9To5Mac, pare che il prossimo update per iOS includerebbe anche il gamepad ufficiale di PS5.

Non è un segreto che diverse società stiano già cercando di includere i joystick che la nuova generazione ha portato con sè e, ovviamente, essendo una delle autrici di device mobile di successo, Apple non poteva di certo mancare all’appello. Sfortunatamente, ancora non sappiamo la data di uscita dell’aggiornamento.