Cyberpunk 2077 non avrà il Ray Tracing al lancio su GPU AMD

Brutte notizie per i possessori di schede grafiche targate AMD, dato che l’attesissimo Cyberpunk 2077 non supporterà la tecnologia Ray Tracing al lancio con tutti i modelli del Team Red. Lo stesso Global Community Lead di CD Projekt RED, Marcin Momot, ha confermato la triste news.

Già durante la lista delle specifiche tecniche per PC richieste per avviare Cyberpunk 2077 si poteva osservare la mancanza di GPU AMD sulla voce dedicata all’effetto grafico, ma ora abbiamo avuto la conferma ufficiale. Non ci resta che aspettare, allora, e scoprire quando sarà possibile impostare il celebre videogioco al massimo delle sue potenzialità anche per questi componenti.