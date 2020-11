Snowrunner: disponibile il Western Star 49X

Da oggi è disponibile, su PC, PlayStation 4 e Xbox One il veicolo Western Star 49X all’interno di Snowrunner. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e un comunicato, che potete leggere qui sotto:

Saber Interactive e Focus Home Interactive, in collaborazione con Western Star, sono orgogliosi di annunciare che il nuovo Western Star 49X è entrato a far parte del garage SnowRunner! Disponibile per l’acquisto ora su PlayStation 4, Xbox One e PC come DLC standalone, i possessori di SnowRunner possono portare il nuovo rivoluzionario camion per un giro prima della sua uscita nel mondo reale. Con questo allettante reveal trailer e nuovi screenshot, puoi vedere il nuovissimo Western Star 49X in azione.

Il nuovissimo Western Star 49X: è robusto, è potente, è ora disponibile.

Questo è un camion per carichi pesanti potente e versatile; grande sulla strada e capace nel fango. Il suo telaio pesante e la sua robustezza lo rendono perfetto per il trasporto di semirimorchi pesanti. Questo camion di nuova generazione ha un assale aggiuntivo unico e controllabile in grado di affrontare terreni difficili.

Il DLC è stato reso possibile dalla grande partnership tra Western Star, Daimler e Focus Home Interactive, che collaborano da MudRunner: American Wilds. Focus e Saber sono entusiasti di portare questo nuovo robusto camion ai fan di SnowRunner ovunque.

Il nuovissimo Western Star 49X è ora disponibile per l’acquisto su PS4, Xbox One e Epic Games Store come DLC standalone. L’ultima esperienza di fuoristrada, SnowRunner, è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.

Ricordiamo che recentemente è disponibile la stagione 2, Explore & Expand.