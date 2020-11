Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion: problemi per l’update gratuito su PS5

In questa generazione, una delle “feature” migliori che gli sviluppatori potessero portare ai propri giocatori è sicuramente quella dell’update gratuito di un certo titolo dalla versione old-gen a quella next-gen. Così è stato fatto per molti titoli e verrà fatto fino ad un certo futuro e, tra i vari sviluppatori e/o publisher che hanno acconsentito a tale proposta, c’è anche Ubisoft con Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.

Purtroppo però, come riportano i nostri colleghi di Eurogamer, gli utenti PS4 e successivamente di PS5 hanno riscontrato problemi proprio per il fatidico passaggio dalla vecchia alla nuova versione. I giocatori hanno trovato delle vie secondarie per ovviare al problema ma, Ubisoft, calca su una strada diversa.

Il publisher francese infatti, istruisce i giocatori che hanno riscontrato il problema nel mettere il disco della versione PS4 nella PS5 e poi trovare la sezione “Visualizza prodotto” dall’hub del gioco nel menu della console. Lì dovrebbe comparire l’opzione per scaricare o “comprare” l’aggiornamento gratuito. Badate bene però che, una volta scaricato l’aggiornamento, avrete comunque bisogno di inserire il blu-ray disc nel lettore della PS5 per giocare.

Il problema che i giocatori riscontrano, comunque, è che non vedono alcuna dicitura “Visualizza prodotto“. Comunque, visto che per i giocatori Xbox sembra non vi sia stati alcun problema, probabilmente va fatto qualcosa direttamente dal lato PlayStation. Al momento non si sa ancora molto su come risolvere ufficialmente la cosa, in ogni caso GamesVillage cercherà di aggiornarvi sulla situazione di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion.