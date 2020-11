The Last of Us Part II: possibile upgrade a PS5?

Che vi piaccia o no, The Last of Us Part II ha lasciato sicuramente un segno nell’industria videoludica quest’anno e, per di più, ha avuto una massiccia presenza alle nomination dei The Game Awards di quest’anno. Il titolo targato Naughty Dog è stato visto funzionare in retrocompatibilità sulla nuova macchina Sony, PlayStation 5, ma nulla ancora è stato detto per una possibile versione nativa per quest’ultima.

Almeno, così era fino a poche ore fa. Infatti, in queste ore è apparso un listino che fa presagire proprio la concretezza di una versione completamente dedicata a PS5 tramite upgrade gratuito, come già detto ad esempio per altri titoli. Il rivenditore in discussione è The Best Buy, il quale vende copie dell’opera per PlayStation 4 e, il listino di queste copie, contiene proprio la dicitura “Include aggiornamento alla next-gen”.

Come detto sopra, Naughty Dog (o Sony) non ha ufficialmente detto nulla, potrebbe quindi trattarsi di un errore da Best Buy anche se, non sarebbe così difficile immaginarsi una versione apposita per PS5 di The Last of Us Part II, migliorato con un upgrade.