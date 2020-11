The World Ends With You: l’anime arriverà ad aprile 2021

Insieme all’annuncio del gioco su Switch e PlayStation 4, Square Enix ha svelato oggi un’altra novità relativa a The World Ends With You. L’anime tratto dal gioco per Nintendo 3DS sarà infatti disponibile da aprile 2021. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Sebbene il filmato abbia mostrato il periodo d’uscita, non siamo sicuri se sia esclusivamente per il Giappone o se verrà rilasciato in Occidente nello stesso momento o un po’ più tardi, considerando il tempo impiegato da Fun per la localizzazione.

La serie animata di The World Ends With You, annunciata a luglio all’Anime Expo Lite, è diretta da Kazuya Ichikawa, che in precedenza aveva lavorato a Shadow Skill e alla serie Monster Strike. Era stato precedentemente svelato che il team aveva deciso fin dall’inizio che il gioco sarebbe poi diventato anche un anime. Il cast principale del gioco tornerà e anche gli sviluppatori stanno collaborando alla serie. Le musiche sono state composte da Takeharu Ishimoto.